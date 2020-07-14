В мире количество случаев COVID-19 всего за пять дней пересекло новую миллионную отметку (карта)

Больше всего новый вирус поразил США, Бразилию и Индию. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн.

В мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в 13 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

В частности, по состоянию на утро вторника, 14 июля, известно о 13 0670 097 пациентах, которые подхватили новую инфекцию. Отмечается, что 572 411 из них умерли от осложнений заболевания, тогда как 7 226 990 - вылечились.

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Отметим, что лишь пять дней назад показатель заражений пересек 12-миллионную отметку, тогда как первый миллион в мире зафиксировали 2 апреля.

Больше всего новая болезнь поразила США (более 3,3 миллиона случаев заражения), Бразилию (более 1,8 миллиона случаев заражения) и Индию (более 878 тысяч случаев заражения), Россию (более 732 тысяч случаев), а также Перу, Чили, Мексику, Великобританию, Южно-Африканскую Республику, Иран, Испанию, Пакистан, Италию и Саудовскую Аравию.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 582), Бразилии (72 833), Великобритании (44 915), Мексике (35 006), Италии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,641.

Во вторник, 14 июля, материковый Китай сообщил о трех новых случаях активной формы COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Все пациенты заразились за рубежом, пишет ТСН со ссылкой на People's Daily, China. Отмечается, что в Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном оптовом рынке "Синьфади", уже восемь дней подряд не выявляют ни одного нового инфицированного.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 54 133 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1 398 — летальные.

Ранее в ВОЗ предупредили о распространении коронавируса воздушным путем.

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