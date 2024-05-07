Россия мобилизует всех, до кого дотянется, если оккупирует Украину.

Те, кто хочет пересидеть войну, должны понимать, что в случае оккупации Украины, им придется воевать в российской армии. Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Украинскому радио".

Он заявил, что уклонистам все равно придется служить: если на службе в Вооруженных силах Украины, так в составе армии РФ. Дикий объяснил:

"Если здесь будет рашка, то служить все равно придется, но уже в российской армии. И уже российским военкомам они сказочки о своих правах не порассказывают". Видео дня

При этом Дикий посоветовал тем, кому безразлично, захватит ли Украину Россия, спросить у знакомых, которые живут в Донецке или Луганске, а можно ли там встретить на улице мужчину.

"Их просто нет, там выгребли всех. Пусть спросят у крымчан, у которых оккупация сначала была не как в Буче или в Херсоне, а она там была достаточно мягкая, лайтовая. Но сейчас их так же выгребают на войну. Уже российские военкомы к этому относятся гораздо жестче, чем украинские. И российское государство абсолютно не терпит уклонения, в отличие от государства Украина. Поэтому здесь надо понимать, что если ты хотел пересидеть войну, мол, если придет рашка, то и придет, то, нет. Если ты мужчина призывного возраста, то ты дальше все равно пойдешь служить, но уже в российской армии в ее следующих войнах. А совершенно очевидно, что если бы у нас рашка победила, то война не закончится, а все только начнется", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что в Украине очень много людей, которые любят философствовать на тему, что для них должно было сделать государство. По его словам, при этом такие люди очень не любят спрашивать себя, что они должны сделать для государства. Дикий отметил, что Украина никоим образом не нарушает права человека, когда напоминает, что все эти годы уклонисты, согласно законодательству, должны были быть на воинском учете. "Это никуда не девалось, это всегда было, но просто привыкли закрывать на это глаза", - сказал он.

По его словам, сейчас людям просто напоминают о необходимости выполнить закон, который был обязательным все это время и стать на воинский учет, но это воспринимается как нарушением прав человека.

На следующей неделе вступит в силу закон о мобилизации

С 18 мая вступает в действие закон о мобилизации. В соответствии с его нормами, прийти в ТЦК и пройти ВВК обязаны будут все военнообязанные. Тех, кто не хочет выполнять законодательство по воинскому учету и мобилизации в народе называют "уклонистами".

Офицер юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослав Скрипаловский объяснил, что в случае, когда военнообязанный нарушает правила учета, то к нему могут применить административную ответственность. То есть могут составить протокол. Если военнообязанный не прибыл в ТЦК, далее осуществляется административное задержание органами национальной полиции.

Уголовная ответственность для уклонистов наступает, если правонарушение касается более "поздних" этапов мобилизационного процесса. Тогда к ним применяют 336 статью Уголовного кодекса - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период.

Если лицо прошло ВВК, оно признано годным к военной службе, и на сборный пункт оно не прибыло по боевой повестке, то есть оно уклоняется от военной службы, оно нарушает нормы статьи 336 Уголовного кодекса. А значит, это является основанием для того, чтобы начальник ТЦК сообщил органы досудебного расследования по факту уголовного преступления. В основном суды дают условные сроки, но человек все одна подлежит призыву на военную службу.

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