Шеф разведки Польши: Путин готов к мини-операции против НАТО

В то же время российский правитель понимает, что его останавливает реакция Запада.

Глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.

Об этом заявил руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna. По его словам, все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров, которые не имеют полной информации, базируются лишь на определенных предположениях.

Он допустил, что глава Кремля уже имеет возможность организовать небольшую операцию против государства-члена Альянса.

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"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или - высадиться на одном из шведских островов", - сказал Строжик.

В то же время намерения правителя России останавливает позиция Запада. То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает Путину, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей.

Россия угрожает НАТО - что известно

Как пишет WSJ, войска НАТО из 14 стран-членов собрались в Латвии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Альянса со времен Холодной войны. Одна из главных целей - послать сигнал Москве о том, что Альянс готов защищать своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию.

СМИ писали, Германия планирует готовить войска США к боям на восточном фронте НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что ФРГ твердо настроена защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от российской агрессии.

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