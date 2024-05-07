Эмили Ратаковски удивила всех.

В Нью-Йорке прошло ежегодное модное событие - бал Института костюма Met Gala 2024. Каждый раз у события есть определенная тематика. В этот раз звезды тщательно готовились и подбирали образы для бала под названием "Спящие красавицы: Пробуждение моды".

УНИАН рассказывает, какие образы были самыми стильными в этом году.

Американская актриса Сторм Рид, снявшаяся в сериалах "Эйфория" и "Одни из нас", появилась на торжестве черном удлиненном худи, который идеально подчеркнул ее стройные ножки, но в то же время выглядел достаточно дерзко. В целом такой образ можно носить и в повседневной жизни.

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Модель и актриса Джоди Тёрнер-Смит пришла на Met Gala 2024 в костюме-двойке из мини-юбки на завязках и топе. Этот образ выглядел откровенно, но Джоди может себе позволить привлекать внимание людей к фигуре, ведь она обладает идеальными формами.

Не менее удивительным был образ модели Эмили Ратаковски. Она появилась на событии в прозрачном мини-платье с акцентными синими вставками. Под ним виднелось нижнее белье, но Эмили это вовсе не смутило, как и всех присутствующих.

Британская певица FKA Twigs выбрала более сдержанный образ, но не менее сексуальный. Она надела длинное шелковое платье с высоким разрезом на бедре. "Изюминкой" образа стал логотип на наряде. А вот на ноги она обула массивную обувь на платформе со шнуровкой.

Не обойдем вниманием и модель Имаан Хаммам, которая появилась на Met Gala 2024 в очень соблазнительном платье с ярко выраженной зоной декольте. А босоножки на каблуке только подчеркнули ее женственность.

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