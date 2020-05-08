Bloomberg: Ученые выяснили количество пациентов с рецидивами коронавируса

Ученые не могут объяснить, почему у некоторых пациентов после выздоровления от COVID-19 со временем результаты тестов были снова положительными.

Среди людей, которые выздоровели от COVID-19, тесты 5-15% могут вновь обнаружить коронавирус. Уровень рецидивов в Китае отличается в различных регионах.

Как пишет Bloomberg. По словам директора кафедры инфекционных заболеваний Первой клиники Пекинского университета Вонга Гичена, в некоторых частях Китая таких случаев меньше, чем 1%. По словам ученого, у большинства пациентов, у которых со временем повторно обнаружили коронавирус, нет никаких симптомов. Поэтому нужно провести дополнительные исследования, чтобы выяснить причины такого явления.

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Издание пишет, что в Китае, где коронавирус впервые обнаружили в прошлом декабре, растет страх перед повторным заражением пациентов. Пока никто не понимает, почему это происходит. Впрочем, не исключено, что все дело в изменчивости самих тестов. Всего в Китае около 82 тысяч человек были заражены, а 4600 - умерли. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.