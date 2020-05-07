В Германии от COVID-19 умерли уже более 7 тысяч человек

За сутки в этой стране вследствие коронавирусной болезни скончались 123 человека.

В Германии общее число умерших от COVID-19 превысило 7 тыс. человек.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

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Всего от COVID-19 в ФРГ умерли 7 тыс. 119 человек, в том числе за последние 24 часа зафиксировано 123 летальных случая.

Вместе с тем, вчера, 6 мая, сообщалось о смерти 165 человек, 5 мая - 139 человек, 4 мая - 43, 3 мая - 74, 2 мая – 94 и 1 мая - 193 человек.

За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено еще у 1 тыс. 284 человек, общее число инфицированных увеличилось до 166 тыс. 091 человека.

Также за последние 24 часа выздоровели 2 тыс. 500 человек. В целом в ФРГ после COVID-19 выздоровели 139 тыс. 900 человек.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в земли Бавария - 43 тыс. 658 инфицированных и 2 тыс. 050 умерших, в земле Северная Рейн-Вестфалия - 34 тыс. 249 инфицированных и 1 тыс. 372 умерших, в земле Баден-Вюртемберґ - 32 тыс. 762 инфицированных и 1 тыс. 497 умерших.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 мая общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона.

Вылечились от недуга более 1,2 миллиона пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии скончались более 263,8 тысячи людей.