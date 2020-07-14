Британские ученые дали неутешительный прогноз на "зимнюю волну" коронавируса

По данным ученых, только в Великобритании от коронавируса зимой может умереть до 120 тысяч человек.

Великобритания может столкнуться с более смертоносной второй волной COVID-19 зимой, в результате которой при наихудшем сценарии могут умереть до 120 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчет Британской академии медицинских наук (AMS).

"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - предупредил ведущий автор доклада, профессор Стивен Холгейт.

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В AMS заявили, что существует "высокая степень неопределенности" относительно того, как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Великобритании. Но в академии описали в общих чертах правдоподобный наихудший сценарий, при котором число R, что отражает среднее количество людей, которых инфицирует зараженное лицо, возрастет до 1,7 с сентября 2020 года и позже.

По моделирования AMS, в период с сентября до июня следующего года в больницах может умереть 119 900 человек.

По последним данным, число подтвержденных случаев смерти в связи с COVID-19 в Великобритании составляет почти 45 тысяч - это самый высокий показатель в Европе.

Как сообщал УНИАН, в мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в 13 миллионов.

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