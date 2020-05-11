В Беларуси зафиксировано почти 24 тысячи случаев коронавируса, за сутки – около тысячи новых больных
В Беларуси по состоянию на понедельник, 11 мая, официальное число случаев заболевания коронавирусом составляет 23 906 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
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Отмечается, что за последние сутки выявлены 933 человека, инфицированные коронавирусом. Выздоровели и были выписаны за прошедшие сутки 125 пациентов, 4 человека умерли.
Всего с начала пандемии вылечились от коронавирусной инфекции 6 531 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, в общем умерли 135 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая в мире зафиксировано более 4,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от болезни составляет 282 727 человек, выздоровели - более 1,4 миллиона человек.
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