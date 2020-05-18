Американские медики считают, что степень тяжести заболевания COVID-19 может определяться наследственностью

Врачи в США наблюдали одинаковый характер протекания коронавируса у членов одной семьи - даже тех, которые не проживали вместе

Американские медики предполагают, что степень тяжести коронавирусной болезни может быть обусловлена генетикой.

Об этом рассказал врач-реаниматолог из США Евгений Пинелис в комментарии "ТСН".

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"Были семьи, которые жили во время эпидемии отдельно, почти не общались друг с другом, и почти все переболели. Хотя много кто придерживался карантина и ограничений. Мы видели тяжелое течение болезни у членов одной семьи, что дает основания полагать, что ход болезни и предрасположенность к ней определена каким-то генетическими факторами. Это не секрет, довольно давно известно, что иммунный ответ на инфекции, какие-то внешние раздражители, не обязательно инфекционного ряда, генетически обусловлен", - отметил Пинелис.

По его словам, человек обладает группой антигенов гистосовместимости HLA, которая важна в защите от болезней. Существует много генетически обусловленных ответов иммунной системы, с генами могут быть связаны различные рецепторы, и их активация может быть врожденной.

Конкретных данных пока нет, потому эта теория сейчас проходит испытания на практике.

Ранее, как сообщал УНИАН, Ученые провели предварительное исследование, в котором выявили, что лечение интерфероном-α2b ускоряет выздоровление пациентов с COVID-19.

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