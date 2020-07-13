К концу года смертность от коронавируса может превысить ВИЧ и малярию - Ляшко

В течение всего 2019 года в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней.

Если смертность от коронавирус сохранится на нынешнем уровне, то к концу года она может превысить смертность от ВИЧ и малярии.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко на странице в Facebook.

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По его словам, в течение всего 2019 года в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных болезней.

"На сегодня, а это немножко больше чем полгода, от COVID-19 умерло уже более 570 тысяч человек. С такими темпами, COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия и превысит не только ВИЧ, а и малярию, убийства и самоубийства", - написал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 13 июля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 568 511. Всего в мире 12 875 496 человек были инфицированы, из них выздоровели 7 092 425 человек.

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