"Мы живем в середине пандемии": в Германии сделали "оптимистичный" прогноз по COVID-19

По словам главы канцелярии Ангелы Меркель Хельге Брауна, миру придется еще некоторое время жить в нынешних условиях.

В Германии уверены, что пандемия COVID-19 будет продолжаться до конца текущего года.

Читайте такжеИтальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирусОб этом заявил глава канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун, пишет Reuters.

По его словам, на данный момент мир находится «в середине пандемии».

«Мы сейчас не живем после пандемии, скорее, мы живем в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время – по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный сценарий», – сказал Браун.

Ранее УНИАН писал, что в Германии от COVID-19 умерли уже более 7 тысяч человек.