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"Мы живем в середине пандемии": в Германии сделали "оптимистичный" прогноз по COVID-19

15:14, 07 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеИтальянские ученые создали первую в мире вакцину, убивающую коронавирусОб этом заявил глава канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун, пишет Reuters.

По его словам, на данный момент мир находится «в середине пандемии».

«Мы сейчас не живем после пандемии, скорее, мы живем в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время – по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистичный сценарий», –  сказал Браун.

Ранее УНИАН писал, что в Германии от COVID-19 умерли уже более 7 тысяч человек.

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