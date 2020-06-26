Почти 10 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом

Выздоровевших насчитывается более 4,8 млн человек.

По состоянию на 06:00 26 июня по киевскому времени количество выздоровевших от COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4,8 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

При этом в мире зарегистрировано 9 586 769 случаев инфицирования.

В тройке лидеров США (2,4 млн), Бразилия (1,2 млн), Россия (613 148 человек).

488 824 больных умерли.

Как сообщал УНИАН, в Мексике произошел беспрецедентный случай - у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус. Теперь медицинские эксперты исследуют, как младенца могли заразиться и могло ли это произойти через плаценту матери.

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