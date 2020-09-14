Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США.

За сутки во всем мире выявлено почти 143 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 2 502 летальных случаев.

Читайте такжеВ Израиле объявили всенациональный локдаун из-за рекордных темпов распространения коронавирусаОб этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса.

Напомним, 12 сентября, во всем мире выявлено более 277 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4877 летальных случаев.

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 28 902 170 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 922 735 человек. Между тем, выздороветь удалось 19 547 008 пациентам.

Больше всего тех, кто выздоровел в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6 519 554). На автором месте Индия – 4 754 356, на третьем - Бразилия (4 330 455), на четвертом - Россия (1 059 024), пятое место у Перу (722 832). Украина находится на 24 месте (158 122), между Индонезией и Израилем.

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Автор: Ирина Погорелая