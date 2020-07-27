Ученые объяснили, почему коронавирус убивает больше мужчин, чем женщин

Ученые полагают, что генетические вариации могут играть более широкую роль в высоких показателях смертности у мужчин.

Уже в апреле в данных о показателях смертности от коронавируса появилась закономерность. В некоторых странах мужчины, по-видимому, умирали от COVID-19 в два раза чаще, чем женщины. Этот факт озадачил врачей и статистиков, вдохновив на исследования.

Читайте такжеЧисло случаев COVID-19 во всем мире перевалило за отметку в 16 миллионов

На этой неделе в журнале JAMA появилась работа, в которой приводится возможная причина – мужчины склонны к более серьезным последствиям COVID-19 из-за более высокой частоты генетических дефектов, передает medikforum. В исследовании были изучены случаи заболевания четырех пациентов с коронавирусом: двух групп братьев из неродственных семей в Нидерландах, которые были госпитализированы в отделение интенсивной терапии с тяжелыми симптомами вируса. По словам исследователей, этих пациентов выбрали из-за молодого возраста, сильного поражения и родственных связей, а значит, разделения генома.

Используя генетическое секвенирование и иммунологические тесты, исследователи действительно идентифицировали редкие генетические дефекты на Х-хромосомах субъектов. Они определили, что эти дефекты способствовали тяжелому течению болезни, резко ослабляя иммунные реакции пациентов.

Хотя конкретные дефекты слишком редки, чтобы объяснить такое статистическое неравенство, ученые полагают, что генетические вариации могут играть более широкую роль в высоких показателях смертности у мужчин. Ученые считают, что присутствие двух копий Х-хромосомы дает женщинам генетическое преимущество, снижая шансы на тяжелое течение, потому что одна из двух хромосом оказывается здоровой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram