В ВОЗ предупреждают об опасности преждевременного выхода из карантина

Слишком быстрая отмена ограничений может "ударить" по экономике даже больше, чем по сфере здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина, введенного для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом в среду, 13 мая, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет ТСН со ссылкой на CNBC.

В организации считают, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к "порочному кругк" катастроф в сферах экономики и здравоохранения.

"Мы все боимся порочного круга, когда катастрофу в сфере здравоохранения будет сопровождать экономическая катастрофа, которую далее будет сопровождать катастрофа в сфере здравоохранения, которую будет сопровождать экономическая катастрофа", - заявил Райан.

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Эксперт подчеркнул, что в случае выхода из карантина тогда, когда в стране фиксируют высокий показатель заражения коронавирусной инфекцией, передача вируса может ускорится.

Райан считает выбор между экономикой и здравоохранением "ошибочным уравнением": "Худшее, что может произойти в экономическом плане, это то, что страна снова откроется, а затем снова должна будет закрыться, чтобы реагировать на возрождение вируса".

"Если передача вируса ускорится, и у вас нет систем для ее обнаружения, пройдет несколько дней или недель, прежде чем вы узнаете, что что-то пошло не так, - сказал он. - Это имеет большую опасность для экономической системы, чем, на самом деле, для системы здравоохранения".

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может стать эндемическим, то есть постоянно существовать среди людей. По словам Райана, это заболевание может стать длительной проблемой.