Ученые определили лучшую маску для защиты от коронавируса
Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии провели ряд исследований и выяснили, что лучшим средством защиты от коронавируса является хирургическая маска.
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Ее эффективность заключается в трех защитных слоях. Двухслойные и однослойные показали худшие результаты, передает medikforum.
Оказалось, что на эффективность защиты от бактерий влияет множество факторов: материал из которого изготовлена маска, ее форма, плотность, с которой она прилегает к лицу, а также периодичность очистки.
Ученые советуют изготавливать маски минимум из двух слоев, чтобы обеспечить максимально возможную защиту от COVID-19.
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