Ученые определили потенциально невосприимчивых к коронавирусу людей

К числу таких людей специалисты причислили людей, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году.

Американские и швейцарские ученые установили, что существует группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа, говорится в исследовании,опубликованном в журнале Nature.

К числу таких людей специалисты причислили людей, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. По их мнению, заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2.

Читайте такжеУченые подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

Исходя из этих предположений, получается, что люди, перенесшие острый респираторный синдром, имеют шансы не заразиться коронавирусом.

«Коктейли с антителами, включая S309, наряду с другими антителами <…> дополнительно усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2», — гласит вывод исследования.