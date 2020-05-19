цей матеріал доступний українською

Ученые определили потенциально невосприимчивых к коронавирусу людей

13:30, 19 мая 2020
Зарубежные новости
472 0
Антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2 / ua.depositphotos.com

Американские и швейцарские ученые установили, что существует группа людей, которая может быть невосприимчива к коронавирусной инфекции нового типа, говорится в исследовании,опубликованном в журнале Nature.

К числу таких людей специалисты причислили людей, которые переболели атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году. По их мнению, заражение вирусом SARS-CoV позволяет человеческому организму выработать антитела, нацеленные на белок (S-белок), отвечающий за стыковку коронавируса с рецепторами на поверхности клетки. Причем одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует SARS-CoV-2.

Читайте такжеУченые подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

Исходя из этих предположений, получается, что люди, перенесшие острый респираторный синдром, имеют шансы не заразиться коронавирусом.

«Коктейли с антителами, включая S309, наряду с другими антителами <…> дополнительно усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2», — гласит вывод исследования.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter