Количество больных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов человек

Количество жертв инфекции приближается к полумиллиону.

В мире количество людей, заразившихся новым коронавирусом, превысило 10 миллионов.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

По состоянию на 14:00 зафиксировано 10 004 643 больных.

Наибольшее количество заразившихся в США (2,5 млн человек), Бразилии (1,3 млн человек), России (633 тыс.), Индии (почти 529 тыс.) и Великобритании (почти 312 тыс.).

Одновременно с этим количество жертв COVID-19 приближается к отметке в полмиллиона человек. Сейчас в мире начитывается уже 499 296 смертей от коронавируса.

При этом выздоровели более 5 млн человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине снова зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19. По состоянию на утро 28 июня в Украине выявлено 42 982 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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