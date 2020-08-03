Эксперты настаивают, что в условиях пандемии COVID-19 с осени стоит вакцинироваться от гриппа

Эксперты беспокоятся, что пандемия COVID-19 усилится этой осенью, когда в прохладную погоду люди будут часто находиться в помещениях.

Одновременно болеть гриппом и коронавирусной инфекции, может быть очень опасно для здоровья.

Дело в том, что организм изнемогает после одной болезни, что делает его более уязвимым к другой.

Именно поэтому вакцина от гриппа в этом году может стать очень важной для общественного здоровья, а также помочь предотвращению двойных эпидемий, отмечает журналист в области науки и здоровья Роберт Рой Бритт в Medium, пишет Украинская правда. Жизнь.

Эксперты беспокоятся, что пандемия COVID-19 усилится этой осенью, когда в прохладную погоду люди будут часто находиться в помещениях.

Сезон гриппа начинается в октябре и достигает пика с декабря по февраль.

"В этом году все должны получить прививку от гриппа", - считает Ричард Эллисон, доктор медицины, профессор медицины и эксперт по инфекционным болезням и иммунологии в Медицинской школе Массачусетского университета.

Эксперты по инфекционным заболеваниям не знают, какова вероятность того, что пациент может одновременно заразиться гриппом и коронавируса, но не исключают такого развития событий.

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Например, известно, что люди могут заразиться вирусом гриппа этаж вируса, что может привести другое респираторное заболевание, или наоборот, отмечает вирусолог Андреа Амальфитано, доктор медицинских наук, декан Колледжа остеопатической медицины в Университете штата Мичиган.

Он добавляет, что люди умирают от гриппа, как правило, через вторичную инфекцию бактериальной пневмонии.

Ричард Эллисон объясняет, что грипп действительно увеличивает риски бактериальных осложнений, поскольку ослабляет волосовидные "барьерные" клетки в дыхательных путях, которые обычно предотвращают попадание бактерий.

По мнению экспертов, одновременное инфицирование коронавируса и гриппом увеличивает риск того, что пациент будет нуждаться в госпитализации в отделение интенсивной терапии или искусственной-вентиляции легких.

Кроме того, риски от гриппа можно сравнить с другими сопутствующими заболеваниями, как диабет или ожирение, которые влияют на ход COVID-19.

"Наличие инфекции к заражению другой инфекцией повышает риск того, что ваше тело просто не сможет противостоять всем раздражителям одновременно", - отмечает Амальфитано.

"Получение вакцины против гриппа этой осенью будет важнее, чем когда-либо.

Это не только снизит риск заражения гриппом, но и поможет сохранить потенциально ограниченные ресурсы здравоохранения ", - отмечают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

В Mayo Clinic отмечают, что в среднем вакцина против гриппа эффективна на 50-60% для здоровых взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцинированный человек, который все еще болеет гриппом и попадает в отделение интенсивной терапии, проводит в больнице в среднем на четыре дня меньше, чем тот, кто не был вакцинирован.

Прививки от гриппа вдвое снижают риск смерти от гриппа для детей с сопутствующими заболеваниями и на 65% для здоровых детей.

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