В то же время более 18 миллионов человек побороли коронавирус.

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 27 млн человек и составляет 27 003 973 случая.

Читайте такжеТрамп рассказал, когда может быть готова американская вакцина от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным организации, от коронавируса умерло 882 062 человека, выздоровели чуть больше 18 млн.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - 6 275 775. На втором месте Бразилия - 4 137 521 зарегистрированных случаев COVID-19. На третьем месте по количеству инфицированных Индия - 4 113 811 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в мире: последние новости

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 к середине 2021 года.

Китайские ученые обнаружили, что COVID-19 может распространяться через канализацию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская