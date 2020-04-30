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В мире уже 3,1 миллиона больных коронавирусом, больше всего – в США

06:09, 30 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса.

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Больше всего зараженных зафиксировано в США – 1 039 909, Испании – 236 899, Италии – 203 591, Франции – 166 543, Британии – 166 441, Германии – 161 539, Турции – 117 589.

Одновременно 972 719 инфицированных выздоровели.

С начала пандемии жертвами коронавирус стали 227 638 человек.

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