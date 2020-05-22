Динамика распространения COVID-19 в мире не уменьшается: выздоровели почти 2 миллиона человек (карта)

Россия опередила Бразилию по числу случаев коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 332 924 человека. В то же время, выздоровели 1 948 739.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего в мире 5 102 424 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 94 702 человека, в Великобритании – 36 124, Италии – 32 486, Франции – 28 218, Испании – 27 940 и в Бразилии – 20 047. В Китае в общем – 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 577 147), Россия (317 554), Бразилия (310 087), Великобритания (252 246), Испания (233 037), Италия (228 006), Франция (181 951), Германия (179 021) и Турция (153 548).

Отметим, что Россия опередила Бразилию по числу случаев коронавируса. В России коронавирусом заболели 317 тысяч человек, а в Бразилии – 310 тысяч. В то же время жертвами заболевания в России, по официальной статистике, стали 3099 человек. Бразилия же отчитывается о 20047 летальных случаях. Впереди этих двух стран находятся только США. Сейчас там зарегистрировали 1 577 147 случаев заражения.

Напомним, в Украине по состоянию на 21 мая уже 19 706 случаев COVID-19, из них 579 летальных.

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