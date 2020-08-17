Bloomberg: Ученый США объяснил, передается ли COVID-19 через пищу и какие маски лучшие

Решение одеть маску со специальным фильтром может быть не таким хорошим, как кажется на первый взгляд.

В последнее время появились страхи, что коронавирус способен "обманывать" человеческую иммунную систему и "исчезать с радаров". Болезнь якобы проходит тесты становятся отрицательными. Но потом COVID-19 снова возвращается.

Но, по словам профессора Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Эндрю Пекоша, такие страхи сейчас безосновательны. И ученые вообще не могут сказать, насколько часто люди заражают повторно коронавирусом.

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"Мы знаем, что организм людей может отражать РНК вируса. Это означает, что у пациентов довольно долго могут сохраняться положительные результаты тестов на основе ядерных кислот. Поэтому достаточно трудно отличить такие случаи от тех, кто был заражен, затем избавился от инфекции и повторно заразился от другого источника. Поэтому в этом поле еще много предстоит сделать. Это очень важная тема. И многие лаборатории по всему миру держат руку на пульсе", - пояснил Пекош в эфире Bloomberg .

Журналисты издания также спросили ученого, можно ли заразиться коронавирусом через пищу. В ответ Пекош подчеркнул, что главный маршрут передачи инфекции проходит все же через дыхательные пути.

"Все данные, которые у нас сейчас есть, на самом деле говорят, что главный метод передачи инфекции - респираторный, то есть через капельки, которые мы выдыхаем, когда, например, разговариваем. И именно поэтому маски и социальное дистанциирование так эффективно могут сдержать распространение коронавируса. Заражение через различные поверхности и пищу не играет в данном случае такую же большую роль в распространении, как это происходит с другими вирусами ", - пояснил ученый.

Он привел пример передачи ротавируса через продукты питания. В его случае среди симптомов может быть диарея. Однако, в случае COVID-19 этот маршрут заражения не стал источником инфекции, усиливающим пандемию.

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Пекош также пояснил, какие маски лучше носить, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Вы может видели, что некоторые люди носят маски с небольшими устройствами сбоку. Но с определенной точки зрения, они не лучшие для остановки распространения коронавируса. Эти устройства хорошо фильтруют воздух, который вы вдыхаете, но совсем не фильтруют то, что вы выдыхаете. Нужно понять, что вы одеваете маску больше для того, чтобы предотвратить распространение вируса, если у вас болезнь проходит без симптомов, а не чтобы защитить себя от других. Поэтому эти маски с фильтрами не останавливают зараженные коронавирусом капельки, которые вы выдыхаете" , - сказал ученый.

Он посоветовал по возможности использовать маски другого типа.

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Перевод: Лесь Дымань