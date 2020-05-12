ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19 после смягчения карантина

Без постоянного тестирования населения и отслеживания контактов больных страны могут столкнуться с мощной волной новых инфицирований.

Всемирная организации здравоохранения предполагает очередную вспышку коронавирусной инфекции после ослабления карантина некоторыми странами, которые не подготовились к предотвращению новой волны заражений.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школы, тогда как Британия обозначила планы возобновить работу экономики

В организации предупредили, что без постоянного тестирования населения и отслеживания контактов больных, страны могут столкнуться с мощной волной новых инфицирований.

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