ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19 после смягчения карантина
Всемирная организации здравоохранения предполагает очередную вспышку коронавирусной инфекции после ослабления карантина некоторыми странами, которые не подготовились к предотвращению новой волны заражений.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школы, тогда как Британия обозначила планы возобновить работу экономики
В организации предупредили, что без постоянного тестирования населения и отслеживания контактов больных, страны могут столкнуться с мощной волной новых инфицирований.
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