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"Статистика липовая": Илон Маск усомнился в массовых смертях от COVID-19 в США

14:14, 23 мая 2020
Зарубежные новости
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Илон Маск / фото REUTERS

Соответствующее заявление инженер и предприниматель сделал в интервью Bloomberg Businessweek.

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«Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути - что угодно», - сказал бизнесмен.

По данным Маска, на заводах SpaceХ в США, где во время пандемии работает восемь тысяч человек, нет серьезных случаев заболевания COVID-19.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на субботу, 23 мая, в США от коронавируса умерли более 96 тысяч человек, а более 1 миллиона 600 тысяч человек заболели.

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