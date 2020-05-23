"Статистика липовая": Илон Маск усомнился в массовых смертях от COVID-19 в США

По состоянию на субботу, 23 мая, в США от коронавируса умерли более 96 тысяч человек.

Генеральный директор американской компании SpaceХ и миллиардер Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусной инфекции в США.

Соответствующее заявление инженер и предприниматель сделал в интервью Bloomberg Businessweek.

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«Я считаю, что статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы, схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID-19, около сотни. По сути - что угодно», - сказал бизнесмен.

По данным Маска, на заводах SpaceХ в США, где во время пандемии работает восемь тысяч человек, нет серьезных случаев заболевания COVID-19.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), по состоянию на субботу, 23 мая, в США от коронавируса умерли более 96 тысяч человек, а более 1 миллиона 600 тысяч человек заболели.

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