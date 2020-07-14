Свиньи помогают восстановить поврежденные человеческие легкие - ученые

Это потенциально может помочь решить нехватку донорских легких.

Группа исследователей из Колумбийского университета предложила экспериментальную методику восстановления человеческих легких, поврежденных в результате смертельной болезни: с помощью живых свиней. Это потенциально может помочь решить нехватку донорских легких.

Об этом ученые написали в научной публикации в издании Nature Medicine, пишет Громадське.

Если упрощенно, методика исследователей заключается в «сочетании» систем кровообращения больного человека и живой свиньи. За основу ученые взяли уже существующую технику восстановления донорского органа — перфузию легких вне организма (ex vivo lung perfusion, EVLP).

Читайте такжеМедики впервые в мире пересадили руку от живого донора

Во время этой процедуры легкие помещают в стерильную камеру и подсоединяют к аппарату искусственной вентиляции, насоса и фильтров. Температуру органа поддерживают на уровне человеческого, а вместо крови легкими прокачивают специальную смесь. Недостаток EVLP — в том, что так поддерживать жизнеспособность органа за пределами человеческого тела можно где-то до восьми часов.

Именно с помощью свиней исследователям из Колумбийского университета удалось продлить этот срок до четырех дней — более того, их методика (под названием «ксеногенное кроссциркулирование») смогла восстановить орган, на который не действовал классический EVLP.

Авторы исследования для проверки методики приняли шесть легких, которые признали непригодными для трансплантации. Пять из них подсоединили к яремной вены свиней в состоянии анестезии, через канюлю. Животным предварительно дали иммунодепрессанты, чтобы их иммунная система не повредила легкие. Шестая легкое стала контрольной.

В течение 24 часов исследователи сравнивали состояние контрольной легкого с «подключенными» к свиньям. Состояние последних значительно улучшилось: наиболее повреждена из них, которую не смогли восстановить через EVLP, немного восстановилась, хотя и не полностью, чтобы быть готовой к трансплантации.

Ученые отмечают успехи своей методики, но предупреждают: для клинических исследований она пока не готова. Ведь свиней нужно предварительно подбирать, чтобы во время процедуры они не передали легким свои болезни — а это может оказаться недешевым.

Однако в случае совершенствования методики и распространения ее на другие органы — она может стать настоящим открытием в трансплантологии, считают ученые.

«В конце концов, мы прогнозируем, что ксеногенное кроссциркулирование может быть применен как трансляційна исследовательская платформа для обогащения исследований в области трансплантологии, а так же как биомедицинская технология, которая поможет решить проблемы нехватки органов», — пишут авторы исследования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram