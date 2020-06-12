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Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

13:31, 12 июня 2020
Зарубежные новости
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Диетолог также посоветовал избегать стресса \ livinggreenmag.com

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Он посоветовал сначала отказаться от продуктов, содержащих в себе быстрые углеводы, передает medikforum со ссылкой на Expressen. «Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», - сообщил диетолог.

Он отметил, что для облегчения процесса отказа от сладкого, следует больше двигаться.

Также Паулун порекомендовал избегать стресса, пить достаточное количество воды, высыпаться и увеличить потребление богатой белком пищи.

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