Диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Он посоветовал сначала отказаться от продуктов, содержащих в себе быстрые углеводы.

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал о простых правилах, которые помогут избавиться от тяги сладкому за 7 дней.

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Он посоветовал сначала отказаться от продуктов, содержащих в себе быстрые углеводы, передает medikforum со ссылкой на Expressen. «Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть», - сообщил диетолог.

Он отметил, что для облегчения процесса отказа от сладкого, следует больше двигаться.

Также Паулун порекомендовал избегать стресса, пить достаточное количество воды, высыпаться и увеличить потребление богатой белком пищи.

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