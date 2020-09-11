COVID-19 на лососе, который сохраняется при температуре 4С, остается способным вызвать болезни, убеждены ученые.

Новый тип коронавируса может более восьми дней "жить" на поверхности свежего охлажденного лосося. К тому же его вирулентность зависит от той или иной температуры хранения рыбы.

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К такому выводу пришли ученые из Китая, откуда и распространился по миру этот вирус. Результаты их научной работы опубликованы на платформе biorxiv.org, пишет Обозреватель.

Проведя эксперимент, исследователи выяснили, что в случае попадания на поверхность лосося COVID-19 остается заразным в течение двух дней при температуре 25°С. Тогда как при температуре 4С – по меньшей мере восемь дней.

Ученые подчеркивают, что во время транспортировки, прежде чем попасть на рынок, в магазин или ресторан, лосось хранится при температуре именно 4С. В то же время рыба высокого качества транспортируется миром в течение нескольких дней.

"Импортируемая и экспортируемая рыба должна храниться при низкой температуре (0-4С). В таких условиях распространения коронавирус она может быть легко транспортирована из одной страны в другую в течение недели, становясь одним из источников международного перемещения COVID-19", – говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что в отличие от овощей и фруктов рыба должна транспортироваться и храниться в условиях низких температур. Из-за этого вирус на поверхности лосося, который продается на рынках морепродуктов, может выживать в течение длительного времени.

Ученые говорят о необходимости создания строгого протокола об инспекции импорта и экспорта рыбы, прежде чем она будет допущена к продаже.

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Автор: Виктория Гордиенко