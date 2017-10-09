Японские ученые вывели ГМО-кур, которые несут яйца с лекарствами

Японские исследователи вывели генетически модифицированных кур, которые несут яйца, содержащие препараты для лечения таких серьезных заболеваний как рак, рассеянный склероз и гепатит, сообщает France24.

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Сообщается, что если ученым удастся внедрять в куриные яйца бетаферон, применяющийся для лечения этих заболеваний, цена содержащего этот белок препарата, составляющая сейчас около 888 долларов за несколько микрограммов, значительно снизится.

На сегодняшний день ученым удалось вывести трех куриц, в яйцах которых содержится бетаферон. Яйца эти курицы откладывают практически ежедневно.