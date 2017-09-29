В мире ежегодно 25 миллионов женщин прибегают к "подпольным" абортам - ВОЗ

Отсутствие доступа к услугам по безопасному прерыванию беременности приводит к тому, что ежегодно 25 миллионов женщин прибегают к «подпольным абортам», чреватым плачевными последствиями, сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Каждый год в результате осложнений после абортов почти 50 тысяч женщин умирают и примерно пять миллионов становятся инвалидами. 97 процентов всех абортов, осуществляющихся без медицинского контроля, приходится на страны Африки, Азии и Латинской Америки.

«Тот факт, что женщины и девушки не имеют доступа к услугам по эффективной контрацепции и безопасному аборту, имеет серьезные последствия для их собственного здоровья и здоровья их семей. Такого быть не должно. Тем не менее, несмотря на достижения в области технологий и науки, в мире все еще совершается недопустимо много небезопасных абортов, от которых страдает и умирает недопустимое число женщин», - заявила представитель ВОЗ Бэла Ганатра.

В ВОЗ напомнили, что запрет на аборты не уменьшает потребность в них и их число никак не сокращается. Такие меры лишь заставляют женщин прибегать к небезопасным и незаконным услугам.

В странах, где аборты полностью запрещены или разрешены только в целях спасения жизни женщины или сохранения ее физического здоровья, лишь 1 из 4 абортов не имеет негативных последствий. Там же, где аборты легальны, это соотношение составляет 9 к 10-ти.

«В странах с высоким уровнем дохода, в частности в Северной Америке, Западной и Северной Европе, в которых аборты разрешены, а системы здравоохранения надежны, показатели небезопасных абортов самые низкие в мире», - отметила Бэла Ганатра.

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По данным ООН, в регионе Восточной Европы ежегодно совершается в общей сложности более 2 млн 600 тыс абортов, 373 тыс из них происходит в небезопасных условиях.

Эксперты ООН по правам человека призвали все государства мира, где действует запрет на аборты, отменить эту дискриминационную меру и освободить всех женщин, которые оказались из-за абортов в тюрьме. Правозащитники настоятельно рекомендовали властям обеспечить всем женщинам возможность пользоваться существующими методами предупреждения нежелательной беременности и, в случае необходимости, иметь право прервать ее, не подвергая здоровье опасности.