В Азии распространяется суперопасная форма малярии: обычному лечению не поддается

Быстрое распространение в юго-восточной Азии опасной формы малярии, которая не поддается лечению обычными средствами, может представлять собой серьезную угрозу, сообщает BBC.

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Эта форма болезни, которую специалисты назвали "супермалярией", возникла в Камбодже и позже распространилась на Таиланд, Лаос и южная часть Вьетнама.

Об устойчивости малярийных паразитов к наиболее распространенным препаратам ученые говорят уже давно.

В январе этого года в Великобритании впервые не смогли вылечить четырех вернувшихся из Африки пациентов от малярии с помощью обычной методики.

Малярия является одной из основных причин смерти детей в Африке. Согласно статистике, каждые две минуты в мире от малярии умирает ребенок.

Напомним, несколько лет назад были опубликованы исследования, согласно которым, устойчивые к антибиотикам инфекции – такие, как кишечная палочка, малярия и туберкулез, - к 2050-му году будут убивать еще 10 миллионов человек в год – больше, чем сейчас умирают от раковых заболеваний.