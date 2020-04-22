Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек

От болезни COVID-19 уже умерли более 177 тысяч человек.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, от начала пандемии зафиксированы 2 563 384 человека, инфицированные коронавирусом.

В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 177 415 человек. Вылечились от коронавируса 681 477 человек.

Лидируют по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией США (824 438), Испании (204 178) и Италии (183 957). Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (24 648), Испании (21 282) и Франции (20 796).

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус считает, что главная "вспышка коронавируса", еще впереди.