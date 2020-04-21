Мексика вступает в самую серьезную "третью фазу" инфицирования COVID-19

«Третья фаза» заключается во внезапном прыжке заражений и госпитализаций.

Мексика вступает в самую серьезную «третью фазу» инфицирования коронавирусом.

Правительство назвало ее «третьей фазой» из-за резкого распространения опасной болезни, пишет Reuters.

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В Мексике зарегистрировано 712 случаев смерти от коронавируса и 8 772 подтвержденных заражений. При этом в понедельник было зарегистрировано 511 новых случаев.

«Третья фаза» заключается во внезапном прыжке заражений и госпитализаций. Поэтому власть решила ужесточить карантинные ограничения и запретить публичные собрания. Карантин там продлили до 30 мая.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что главная "вспышка коронавируса" еще впереди.