В водопроводе Парижа нашли следы коронавируса
В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус.
Читайте такжеКоличество заболевших коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллионам человекОб этом сообщает Le Figaro.
Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.
Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал «крошечные следы» коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.
Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.
Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.
До этого в ВОЗ отмечали, что «на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них».
Как сообщал УНИАН, что ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха.
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