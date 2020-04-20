В водопроводе Парижа нашли следы коронавируса

Каким образом вирус оказался в воде, пока не известно.

В Париже в трубах, по которым протекает техническая вода, нашли коронавирус.

Читайте такжеКоличество заболевших коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллионам человекОб этом сообщает Le Figaro.

Отмечается. что коронавирус обнаружили, когда брали образцы воды для анализа: в четырех пробах из 27 был COVID-19.

Мэр Парижа заверил, что анализ воды показал «крошечные следы» коронавируса, и отметил, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб, которая не связана с кранами в жилых домах.

Городская власть приказала немедленно прекратить использование технической воды, которую используют в фонтанах, а также для полива парков и очистки улиц.

Каким образом коронавирус оказался в воде, пока не известно. Образцы проб направили на анализ в Региональное агентство по вопросам здравоохранения.

До этого в ВОЗ отмечали, что «на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них».

Как сообщал УНИАН, что ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха.