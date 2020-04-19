В Сербии планируют смягчить карантинные ограничения – СМИ

Однако решение о смягчении карантинных мер может быть отменено в случае ухудшения эпидемической ситуации.

В Сербии со следующей недели планируют смягчить карантинные ограничения.

Об этом сообщает сербское издание Kurir со ссылкой на заявление президента страны Александра Вучича в эфире одного из национальных каналов.

Читайте такжеЧисло жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

По его словам, эпидемическая ситуация улучшилась в Белграде, в Воеводине, а также на западе и в центре страны, самая тревожная ситуация пока сохраняется на юге Сербии.

После Пасхи ежедневный комендантский час будет сокращен на 60 минут. Пенсионеры получат дополнительное время для прогулок по вторникам, пятницам и воскресеньям с 18:00 до 01:00.

Сербский президент не исключил, что через несколько недель граждане пожилого возраста смогут выходить на улицу каждый день.

Президент отметил, что, начиная со вторника, 21 апреля, полноценно заработают все стройки, а также откроются специализированные мастерские - автосервисы, химчистки, ателье, сервисы по ремонту обуви, магазины по продаже бытовой техники и строительных материалов.

По словам Вучича, если эпидемическая ситуация улучшится, смогут восстановить работу остальные торговые точки и мастерские, общая площадь которых не превышает 300 кв. м.

Кроме того, президент Сербии также анонсировал открытие гостиниц, торговых центров, кафе и ресторанов, а также запуск междугородного транспортного сообщения и начало контролируемой работы аэропортов в период с 4 по 11 мая.

Читайте такжеВ Британии за сутки от коронавируса умерли 596 человек

Вучич подчеркнул, что решение о смягчении карантинных мер может быть отменено в случае ухудшения эпидемической ситуации. «Если ситуация ухудшится, мы отменим смягчение мер», - заявил президент.

Как известно, Кабинет министров Сербии ввел на Пасху комендантский час от 17:00 часов в пятницу до 05:00 часов вторника. Правительство отвергло требование Синода Сербской православной церкви, чтобы верующим в воскресенье позволили принять участие в Пасхальных богослужениях.

Чрезвычайное положение в Сербии было введено 15 марта.

В Сербии по состоянию на 19 апреля зафиксировано более 6,3 тыс. случаев заболевания COVID-19, 122 случая летальные.

Читайте также: