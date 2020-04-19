В Южной Корее снимут ряд карантинных ограничений
В Южной Корее правительство в рамках борьбы с эпидемией продолжит принимать меры по социальному дистанцированию до начала мая, но несколько смягчит ограничения.
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Как сообщает Yonhap News, премьер-министр страны Чон Се Гюн заявил, что практика соблюдения социальной дистанции в общественных местах, ежедневной дезинфекции и обязательного ношения масок будет поддерживаться по меньшей мере до 5 мая.
Но распоряжения о приостановке работы церквей, баров, спорт-залов и школ экстерна будут отменены на условиях строгого соблюдения такими заведениями карантинных правил. Кроме того, правительство позволит проведение важных квалификационных тестов и экзаменов.
«С точки зрения карантина безопаснее всего продолжать социальное дистанцирование высокой интенсивности, но на практике это не так уж и просто. Мы должны найти золотую середину», - пояснил премьер.
Он также добавил, что общественные пространства под открытым небом, такие как рекреационные леса, могут быть открыты, а занятия спортом под открытым небом – возобновлены с определенными ограничениями, при соответствии требованиям карантина.
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