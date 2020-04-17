Ученые назвали новый симптом коронавируса, который проявляется на теле (фото)

Так же ученые назвали признаки коронавируса, который протекает без симптомов.

Коронавирус в мире инфицировал более двух миллионов человек. С каждым днем инфекция продолжает распространяться. Среди известных симптомов таких, как температура, кашель и ломота в теле, прибавился еще один - это покраснение на пятках у детей и подростков.

Об этом новом признаке Covid-19 сообщили испанские ученые из Совета ортопедов страны, пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Post.

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Как уверяют специалисты, пока таких симптомов не очень много, но если на них своевременно обратить внимание - можно диагностировать Covid-19.

Новый симптом коронавируса никак не связан с простудой. Если на пятках пятна в виде синяков - это нехороший знак.

Такие симптомы инфицированных коронавирусом наблюдались в Италии, Испании и Франции. Исследователи не могут на 100% сказать, говорят ли пятна на пятках о коронавирусе. Врачи рекомендуют своим коллегам и простым людям обращать внимание на пятна на ногах, как на возможный ранний симптом Covid-19.

По данным издания, в настоящее время у каждого пятого инфицированного человека наблюдаются пятна на пятках.

Как отметил детский дерматолог Маццотта Трокколи, сыпь может быть новым клиническим проявлением COVID-19 у детей. Благодаря ей зараженных можно будет выявить на самой ранней стадии.

Кроме того ученые предполагают, что количество инфицированных во всем мире может быть намного больше, так как часть зараженных переносят COVID-19 без ярко выраженных симптомов и даже не подозревают о болезни.

Ученые из Оксфордской школы в Великобритании выделили признаки, по которым можно определить, что человек заразился коронавирусом или же уже перенес заболевание.

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Некоторые пациенты жаловались на потерю вкуса или обоняния. Иногда эти признаки идут один за другим, иногда они бывают по отдельности и непродолжительное время. Следующим признаком ученые назвали проблемы с желудком. У пациента могут возникнуть неприятные ощущения в области живота, расстройство кишечника, диарея или тошнота.

Также симптомом COVID-19 может стать беспричинный конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз. Может быть слезоточивость, появится красные пятна на глазах и измениться цвет жилок.

Из самых распространенных симптомов коронавируса пациенты отмечают беспричинную усталость и сонливость. Как отмечали инфицированные, у них был полный упадок сил, при том что они не выполняли никакой физической работы и не перенапрягались. К сильной усталости может добавиться сонливость. Человек может постоянно хотеть спать, даже если перед этим полностью выспался.

Ученые отмечают, что эти симптомы проявляются чаще всего при легкой форме коронавируса и у пациентов они могут быть в течение нескольких дней, а потом исчезнуть. В более серьезных случаях болезнь начинается с высокой температуры, болей в горле и проблем с дыханием.

Как писал УНИАН, ранее врачи исследовали и назвали некоторые специфические симптомы, которые могут указать, что человек уже перенес коронавирус. По данным ученых из Оксфордского университета, существует пять "легких" симптомов, которые могут означать, что это коронавирус.

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