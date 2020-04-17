"Отключается" в течение 15 минут: ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Французские ученые установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.
Выводы исследователей из университета Экс-Марсель опубликовал портал bioRxiv, пишет Obozrevatel.
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Так, в ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. Оба образца нагрели до 60 градусов, тепло сохраняли в течение часа. Однако вирус, находящийся в нестерильном образце, способности размножаться не потерял.
Полностью "отключить" его удалось только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.
Ученые обратили внимание, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов.
В связи с этим биологи предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.
Ранее УНИАН сообщал, что по словам эпидемиолога Швеции, человечество уже никогда не избавится от коронавируса.
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