Коронавирус уже никогда не исчезнет - главный эпидемиолог Швеции

COVID-19 может вызывать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что страны, которые надеются, что смогут побороть коронавирус COVID-19, снизив количество больных даже до нуля, ошибаются. По словам эпидемиолога, человечество уже никогда не избавится от коронавируса.

Об этом он заявил на виртуальной конференции аналитического центра German Marshall Fund, пишет 24 канал со ссылкой на RMF24.

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Тегнелл также пояснил подход Швеции к пандемии коронавируса, где сегодня отсутствуют строгие карантинные ограничения, а закрыты только школы. Он отметил, что отсутствие ограничений не означает, что жизнь в Швеции продолжается, как раньше – улицы Стокгольма опустели, а трафик в 10 раз меньше обычного.

В то же время чиновник признал, что Швеция потерпела неудачу в сфере ухода за пожилыми людьми, а большая часть смертей от COVID-19 – среди жителей домов престарелых.

В Швеции от коронавируса умерли более тысячи человек, а в целом в стране подтвердили более 26 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Я не думаю, что этот вирус когда-нибудь исчезнет. Некоторые страны, похоже, проводят политику, основанную на предположении, что, если они вылечат все случаи в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю", – заявил Тегнелл.

Он также добавил, что COVID-19 может вызвать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

К слову, это не первое предположение относительно вероятного сезонного статуса COVID-19. Как писал УНИАН, ученые прогнозируют новую волну пандемии уже осенью.

Ученые Гарвардского университета провели эксперимент по моделированию возможного развития пандемии COVID-19 и заявили, что одноразовый карантин, который введен в большинстве стран с марта по май, не поможет. Коронавирус будет продолжать бушевать до 2020 года и могут потребоваться дополнительные и повторные периоды социального дистанцирования, пишет РБК-Украина.

Как отмечено в исследовании, коронавирус может стать таким же сезонным заболеванием, как и обычные вирусы и грипп. Следующую волну пандемии стоит ожидать уже осенью 2020 года. На данный момент неизвестно, вырабатывается ли иммунитет против COVID-19.

"Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными. Периодически придется повторять ограничительные меры", - рассказал автор исследования Стивен Кисслер.

Он отметил, что после того, как пандемия пойдет на спад, необходимо будет проводить активное и массовое тестирование.

Однако исследователи отмечают, что слишком длительные карантинные меры также могут иметь негативные последствия. Один из смоделированных сценариев показал, что социальное дистанцирование препятствовало созданию демографического иммунитета. Из оптимистичных прогнозов ученых – иммунитет от коронавируса может продержаться до одного года, хотя исследователи признали, что у них недостаточно информации о том, как ведет себя иммунитет выздоровевшего человека.

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