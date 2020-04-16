Washington Post: Коронавирус подрывает глобальную борьбу с другими тяжелыми болезнями

Эксперты прогнозируют крупные вспышки туберкулеза, ВИЧ и других тяжелых болезней из-за того, что врачи вынуждены бросить все силы на борьбу с COVID-19.

Лавина Д'Соуза потеряла возможность получать от правительства лекарства против ВИЧ после того, как в Индии ввели всеобщий карантин из-за эпидемии коронавируса.

Женщина застряла в небольшом городке далеко от родного Мумбаи. И необходимые ей лекарства вот-вот закончатся. 43-летняя Д'Соуза боится, что ее иммунная система откажет.

"Любая болезнь: коронавирус или что-то другое, - очень быстро сделает меня больной", - сказала она Washington Post.

По словам женщины, другие люди тоже страдают от коронавируса, даже не заразившись ним. Мир сосредоточил все свое внимание на пандемии. И эксперты боятся, что из-за этого будет потерян весь прогресс в уже давней борьбе с другими инфекционными болезнями, такими как СПИД, туберкулез и холера, которые убивают миллионы людей ежегодно. Под угрозой оказались десятилетние усилия, которые позволили ВОЗ установить четкие сроки уничтожения малярии, полиомиелита и других тяжелых заболеваний.

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Доктор Джо Нкенгасон из Африканского центра контроля и профилактики заболеваний отметил, что коронавирус перегружает больницы и заставляет перенаправить медицинский персонад на борьбу с ним. Из-за пандемии возникает дефицит обеспечения и замораживание медицинских услуг.

Такая тяжелая ситуация сложилась в странах с сильно перегруженными системами здравоохранения, как Судан. Врачи в Национальной клинике Аль-Рибат в городе Хартум распространили документ об общенациональных необходимых мерах. Согласно с ним, пациентов с высокой температурой отправляют в комнату неотложной помощи, отдельные операции отложены на неопределенное время, стационарное лечение отменяется для некритичных случаев, а опытные врачи переведены в отделы, где лечат COVID-19. Похожая картинка формируется во всем мире. Даже в странах с развитыми системами здравоохранения, таких как Южная Корея, пациентам с болезнями типа туберкулеза отказывают в уходе. Об этом сказал изданию Годжун Сон из Bloomberg School of Public Health в Южной Корее.

По его словам, 30% случаев туберкулеза в мире (от 10 миллионов случаев заболевания ежегодно) остаются невыявленными. И пробелы в уходе сосредоточены в 10 странах с самым высоким уровнем заражения.

"Эти люди не ищут помощи даже при нормальных условиях. Поэтому на фоне пандемии COVID-19, которая перегружает системы здравоохранения, и во времена правительственных распоряжений оставаться дома появляется очень высокая вероятность, что количество невыявленных пациентов с туберкулезом будет расти", - считает Годжун Сон.

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Конго и без того пострадало от многих лет войны и недавней вспышки эболы. Коронавирус в страну пришел сразу после того, как эпидемия кори убила 6 тысяч человек. Об этом Washington Post рассказала национальный директор гуманитарной организации World Vision Энн-Мари Коннор.

"Похоже, здесь будет много "косвенных" смертей от других болезней", - сказала она.

Каскадное влияние пандемии касается не только медицины. Другие факторы, такие как доступ к траснпорту во время карантина, ставят под угрозу прогресс Индии в борьбе с туберкулезом. Пациенты и врачи не могут доехать в клинику. А образцы трудно отправить на анализ. На Индию приходится почти треть от общего количества больных туберкулезом в мире. И во многих регионах стран диагностика пациентов была отложена. Доктор Югеш Джайн, который работает в беднейшем индийском штате Чхаттисгарх, боится, что из-за коронавируса усилится и распространение туберкулеза.

Ограничения, связанные с COVID-19, создали перебои в потоках обеспечения включая критически необходимые лекарства, средства защиты и баллоны с кислородом. Об этом сказал операционных директор международной группы "Врачи без границ" Марк Биот.

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"Такие вещи сейчас трудно найти, потому что все ринулись запасаться ими одновременно", - пояснил он.

История свидетельствует, что пандемии позволяют другим серьезным болезням вернуться. В 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне от СПИДа, туберкулеза и малярии умерло не меньше людей, чем от эпидемии эболы, которая началась в то время. А все потому, что доступ к медицинским услугам для таких пациентов сократился. По словам эксперта Рашида Ансумани, который в Сьерра-Леоне исследовал эпидемию эболы, влияние коронавируса будет гораздо сильнее.