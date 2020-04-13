Ученые нашли связь между ожирением и раком груди

Открытие может привести к разработке методов лечения, нацеленных на FABP4 с помощью лекарств или специфических антител.

Учеными признано, что высокий уровень жира в организме увеличивает риск развития рака груди.

Читайте такжеНазваны шесть опасных сигналов организма

Основываясь на текущих исследованиях, Бинг Ли, доцент кафедры микробиологии, иммунологии и здравоохранения в Университете Луисвилля, опубликовал статью, в которой предлагается уникальная теория о том, что белок секретируемый жировыми клетками стимулирует развитие рака молочной железы.

"Многие виды рака связаны с ожирением, не только рак груди. Более 13 видов рака явно связаны с ожирением, и я думаю, что этот список можно продолжит, как только у нас будет больше данных", - сказал Ли. "В исследовании мы обнаружили, что семейство белков, связывающих жирные кислоты, особенно один член, FABP4, играет важную роль в связи с ожирением и раком, особенно раком молочной железы. Мы предполагаем, что FABP4 ответственен за основной молекулярный механизм, который способствует развитию рака груди, связанного с ожирением".

Жировая ткань в организме вырабатывает FABP4 в жировых клетках, где она обрабатывает и распределяет нерастворимые в воде жирные кислоты с длинной цепью. Определенное количество FABP4 попадает в кровоток при нормальных условиях, передает medikforum. Однако, по мере накопления большего объема жировой ткани, больше FABP4 выделяется в кровоток.

FABP4 в кровотоке, по-видимому, работает в нескольких механизмах, стимулируя взаимодействия между компонентами опухоли и жировыми клетками, тем самым способствуя развитию рака.

Открытие может привести к разработке методов лечения, нацеленных на FABP4 с помощью лекарств или специфических антител. «Сейчас мы пытаемся создать антитела к белку. Они могли бы стать эффективной стратегией терапии рака, связанного с ожирением» , - сказал Ли.