Один из ведущих британских иммунологов заявил, что у людей на карантине должно быть право выйти на улицу и принять солнечную ванну.

Профессор экспериментальной медицины при Имперском колледже Лондона Питер Опеншоу заявил, что людям, находящимся на карантине, нужно разрешать выходить на улицу и наслаждаться солнечным светом, который помогает уничтожать коронавирус.

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Врачам известно, что если человек проводит много времени в замкнутом пространстве и не двигается, его иммунитет ослабляется. Во многих странах даже с самым жестким карантином вроде Великобритании и США людям разрешается совершать одну прогулку в день. Профессор Опеншоу подчеркнул, что солнце повреждает генетический материал смертоносного патогена, передает medikforum.

Это заявление он сделал после того, как правительство страны объявило план запереть все население в домах вовремя пасхальных выходных. Полицейские уже начали отлавливать людей, которые отдыхают в собственных садах, расположенных рядом с домами. Теперь утверждается, что человек не должен выходить из своего дома даже на личную территорию. По мнению ученого, это абсолютно иррационально и может привести к пагубным последствиям.

"Очень важно, чтобы люди понимали, когда они следуют рекомендациям науки, и когда выполняют вещи, которые не способствуют распространению инфекций, - заявил ученый. - Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы выходить на улицу, садится на скамейку и принимать солнечную ванну. Солнце плохо воздействует на вирус, оно разрушает его генетический материал. Поэтому мы не наблюдаем эпидемий гриппа и других вирусных заболеваний в летние месяцы, а вспышка нынешнего коронавируса намного слабее распространяется в вечно жарких странах вроде Таиланда".