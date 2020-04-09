Newsweek: Может ли боль в глазах быть симптомом коронавируса?

Количество людей, которые ищут в Google ответы по запросу "мои глаза болят", резко увеличилось в тех регионах, где были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Изучая тренды в поисковой системе, бывший дата-аналитик Google Сет Стивенс-Давидовиц заметил резкое увеличение пользователей, которые искали информацию о боли в глазах на протяжении последних двух недель. И происходило это "почти исключительно" в регионах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. В частности, таких запросов было больше всего в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, которые сильно пострадали от пандемии, - пишет Newsweek.

Существует несколько исследований, которые предполагают, что конъюнктивит может быть симптомом заражения коронавирусом. В отчете, который рассматривает глазные характеристики заболевания и был опубликован в журнале JAMA Ophthalmology, ученые из Китая рассматривали случаи 38 пациентов с COVID-19. У 12 из них наблюдались изменения в глазах.

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Среди проблем, которые они обнаружили, была чрезмерная водянистость глаз, конъюнктивит и зуд в тканях век и поверхности глаз. Эти симптомы часто обнаруживали у людей с тяжелыми проявлениями болезни. Медсестра, которая ухаживала за пациентами с COVID-19, рассказала, что красные глаза часто были у тех, чье здоровье больше всего пострадало от вируса.

"Есть кое-что, что я видела у всех пациентов. У них были глаза, как при аллергии. Белая часть глаза не красная. Это больше похоже на красноватую тень на поверхности их глаз", - рассказала медсестра Челси Ирнест из Life Care Center в штате Вашингтон.

Считается, что покраснение глаз было симптомом коронавируса у 1-3% пациентов. Исследование, опубликованное в журнале NEJM, в ходе которого ученые рассмотрели более тысячи случаев COVID-19, выявило, что конъюнктивит был примерно у 0,8% пациентов.

Стивенс-Давидовиц говорит, что боль в глазах до этого времени не рассматривали как потенциальный симптом коронавируса. В сравнении с покраснением, наблюдается большая корреляция между COVID-19 и болью в органах зрения.

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"На самом деле все жалобы, связанные с глазами кроме боли, которые я рассмотрел, почти не были связаны с уровнями заболевания COVID-19", - сказал он.

"Есть также некоторые доказательства в пользу боли в глазах как симптома COVID-19 в поисковых запросах в других частях мира. Вчастности, жалобы на боль увеличились в четыре раза в Испании в период с середины февраля до середины марта. Также в марте они выросли на 50% в Иране. В Италии поисковый запрос bruciore occhi ("пекут глаза") вырос в пять раз в марте", - сказал Стивенс-Давидовиц.

По его мнению, подозрительно, что люди начинают активно жаловаться Google на боль в глазах именно в тех местах, где много больных COVID-19. Поэтому стоит это исследовать.

Издание пишет о существовании доказательств, которые свидетельствуют, что коронавирус может заражать людей через глаза. ВОЗ и Центр контроля и профилактики заболеваний США советуют людям не касаться органов зрения немытыми руками. Исследование, опубликованное в журнале Ophthalmology, показало очень низкий риск передачи коронавирус через слезы. Однако, Американская ассоциация офтальмологии замечает: "Существуют также доказательства, что РНК SARS-CoV-2 содержится в слезах пациентов с COVID-19 с конъюнктивитом. Хотя заразный вирус до сих пор не развивался в конъюнктиве любого пациента".

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В ассоциации считают боль в глазах "менее характерным" симптомом коронавируса. Однако, в организации советуют врачам иметь в виду потенциальную связь между конъюнктивитом и COVID-19.

"Из-за то, что конъюнктивит - распространенное заболевание в целом, а пациенты с ним часто присутствуют в офтальмологических клиниках или отделениях неотложной помощи, может так случиться, что офтальмолог будет первым, кто будет вынужден оценить вероятность, что пациент заражен COVID-19", - говорится в сообщении ассоциации.

"Вполне вероятно, хоть и не доказано, что у пациента с конъюнктивитом, который возник из-за COVID-19, может быть заразный вирус в глазных выделениях", - считают в организации.