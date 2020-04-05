Ученые установили, сколько дней остаются заразными те, кто вылечился от коронавируса

По наблюдениям ученых, после лечения проходит от одного до восьми дней, прежде чем пациенты, которые вылечились, перестают быть заразными.

Пациенты, которые переболели коронавирусом, остаются заразными в течение еще, как минимум, восьми дней. Даже если не имеют симптомов болезни.

Читайте такжеКоличество смертей от коронавируса в мире превысило 60 тысяч (видео)Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которые наблюдали за пациентами с COVID-19 в Китае.

Ученые следили за состоянием здоровья пациентов, излеченных от коронавируса. Они продолжали брать мазки из горла в течение нескольких недель после выздоровления.

«Мы выяснили, что половина пациентов продолжала оставаться переносчиками вируса даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни», – пояснила Локеш Шарма из Школы медицины Йельского университета.

По наблюдениям ученых, с момента заражения вирусом проходит примерно пять дней до появления первых симптомов. А после лечения – проходит от одного до восьми дней, прежде чем пациенты, которые вылечились, перестают быть заразными.

Для половины пациентов, за которыми вели наблюдения, этот показатель был 7-8 дней.

По мнению Лисиня Си, сотрудника Пекинской больнице, такие результаты свидетельствуют о пользе социальной изоляции: «Если у вас были легкие симптомы и вы оставались дома, чтобы не заразить других людей, вам стоит продолжить свой карантин минимум на одну неделю, чтобы избежать риска распространения вируса от вас».

К пациентам, у которых больше нет симптомов коронавирус, следует относиться как к потенциальным переносчикам болезни, констатируют авторы исследования.

Си также отметил, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы понять, могут ли люди, которые перенесли заболевания, быть заразными для окружающих в течение более длительного времени после успешного лечения.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые назвали самый длинный срок жизни корона вируса в теле человека.