В Испании за сутки от коронавируса умерли 674 человека: уровень смертности снижается
В Испании за сутки от пандемии коронавируса умерли еще 674 человека.
Об этом сообщает издание El Pais.
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В частности, в воскресенье продолжилась тенденция к снижению смертности от коронавируса в сутки, и в частности за последние 24 часа умерли 674 человека. Для сравнения, в субботу, 4 апреля, количество летальных случаев в сутки составило 809 человек. Больше всего людей за сутки умерли 2 апреля, когда было зафиксировано 950 смертей.
Таким образом, общее количество летальных случаев от COVID-19 в Испании выросло до 12 тысяч 418 человек.
В настоящее время подтверждено 130 тысяч 759 случаев инфицирования коронавирусом. За последние 24 часа это число выросло на 6 тысяч 23 человека. Это самый низкий показатель роста заражения вирусом за сутки с начала вспышки коронавируса в Испании.
Всего в этой стране от коронавирусной инфекции вылечились 30 тысяч 80 человек.
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