"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как убивает коронавирус
Профессор молекулярной биологии и биохимии Калифорнийского университета в Ирвайне Майкл Бухмейер рассказал, как человека убивает коронавирусная инфекция COVID-19.
Читайте такжеВ мире количество больных коронавирусом превысило миллион человекВ интервью журналу Forbes он заявил, что вирус проникает глубоко в легкие и поражает альвеолы – легочные пузырьки, в которых происходит газообмен.
«Организму начинает не хватать кислорода, и человек задыхается. Этот процесс очень трудно остановить, если он начался. К тому же, это может открыть ворота для вторичных бактериальных инфекций, как при гриппе», – заявил он.
При этом профессор подтвердил, что чаще всего заболевание в тяжелой форме протекает у пожилых людей из-за состояния их легких.
«В том же Китае очень распространено курение, и в крупных городах высокий уровень загрязнения воздуха. В легких людей оседает много инородных частиц, легкие воспаляются и это может повысить предрасположенность к тяжелым вирусным и бактериальным инфекциям. Очевидно, чем старше человек — тем хуже состояние его легких в таких условиях. Другие факторы предрасположенности – диабет, особенно 2-го типа, и прочие сопутствующие болезни», – считает Майкл Бухмейер.
Ранее УНИАН сообщал, что для лечения тяжелых форм коронавирусного заболевания украинские медики используют препарат Плаквенил.
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