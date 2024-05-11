Сегодня, 11 мая, в Украине местами будет дождливо, а уже в воскресенье будет преобладать сухая погода, но температура несколько снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее данным, в воскресенье осадков в Украине не предвидится, только на Сумщине пройдет небольшой дождь.
"А вот температура воздуха несколько снизится, ночью +3...+8 градусов, на крайнем севере и северо-востоке есть вероятность заморозков", - предупредила синоптик.
В течение дня, по ее данным, температура повысится лишь до +10...+16 градусов, на юге и на Закарпатье ожидается +17...+20 градусов.
В Киеве на выходных существенных осадков не предвидится, только временами будет увеличиваться облачность. В воскресенье в солончаке похолодает до +11...+13 градусов.
Погода на выходные - прогноз
По данным Погода УНИАН, в субботу в большинстве областей температура повысится до +17°...+22° и местами пройдут небольшие кратковременные дожди, а в воскресенье снова похолодает до +11°...+17°.
В частности, осадки сегодня ожидаются местами на западе, севере и в центральной части страны. Также дожди вероятны на Харьковщине. 12 мая в Украине уже будет преобладать сухая погода, однако облачность станет больше.