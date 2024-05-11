К счастью, с ней все хорошо.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева попала в аварию. В результате дорожно-транспортного проишествия авто артистки получило повреждения, но сама звезда, к счастью, не пострадала.

Эту новость Илона рассказала у себя в Instagram. Также она добавила фото машины, на которых заметны царапины и проблемы с боковыми зеркалами.

"Ситуация досадная, но надо понимать, могу ли я выгнуть зеркало, чтобы доехать домой. День не задался, хоть и начинался неплохо. Но после ДТП, вспоминая свое утро, могу сказать, что все случайности не случайны. Как говорится, спасибо, что живы и, кроме железа, никто не пострадал: ни водители, ни прохожие! Кармический год наверняка неслучайно дает мне знак - сбавить обороты, обратить внимание на свое здоровье и начать заботиться прежде всего о себе, а потом о других", - написала Гвоздева.

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Что именно случилось и кто виноват в ДТП - танцовщица не отметила. Однако добавила, что есть один плюс после такого стресса:

"Хорошая новость - мой кашель стал меньше, но авто нужно ремонтировать. Будьте внимательны на дороге, особенно на больших стоянках ТРЦ".

Напомним, недавно певица Оля Цибульская попала в аварию. К счастью, она не пострадала.

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