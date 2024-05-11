Одно из подразделений РФ отказалось идти на штурм Харьковщины, - 'АТЕШ'

Часть отделения заявила, что не будет выполнять приказ о штурме украинских позиций.

Военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются атаковать Харьковскую область.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", агент в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС России рассказал, что в его подразделении одно из отделений отказалось идти на штурм в Харьковской области.

Бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также были свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск.

Видео дня

"Когда на технику были нанесены новые знаки с помощью ромба с крестом и отдан приказ, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги", - пишет "АТЕШ".

Наступление на Харьковщине - детали

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и сделать возможным свое продвижение в другие районы востока Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: