Также Силы обороны уничтожили много военной техники врага.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 320 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери противника ориентировочно составили 481 030 человек.

Кроме того, была уничтожена и поражена военная техника врага, а именно:

танков - (+15) ед,

боевых бронированных машин - 14 353 (+40) ед,

артиллерийских систем - 12 442 (+55) ед,

РСЗО - 1 064 (+2) ед,

средства ПВО - 796 (+1) ед,

самолетов - 349 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня - 9 868 (+42),

крылатые ракеты - 2 193 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16 755 (+64) ед,

специальная техника - 2 040 (+9).

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны украинской армии на Харьковщине. На Волчанском направлении противник осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта были направлены резервные подразделения.

Видео дня

В свою очередь военный эксперт Михаил Самусь рассказал, могут ли россияне устроить блокаду Харькова. По его словам, у России есть проблемы, при которых ей будет трудно этого достичь.

"Если посмотреть на карту и масштабы, то это сотни километров. Проблема российской авиации в том, что она не может действовать свободно в нашем пространстве. Она может подходить, например, 50 км к линии фронта или границы и запускать КАБы или ФАБы с модулями. И это только потому, что у нас нет достаточно мощной авиации, которая могла бы своими радарами и средствами отгонять их дальше чем на 50 км. от границы. То есть, они не могут зайти в наше воздушное пространство", - подчеркнул он.

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